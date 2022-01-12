В Армении заявили о гибели трех военных в результате перестрелки на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о гибели трех военных в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. Все трое скончались во вторник, 11 января.

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства. Причиной смертей стали "провокации азербайджанских подразделений на восточном направлении армяно-азербайджанской границы".

Так, около 17:30 подразделения Вооруженных сил Азербайджана якобы возобновили обстрел армянских позиций, применяя артиллерию и беспилотные летательные аппараты. Армянская сторона предприняла ответные действия.

В результате погибли 20-летние рядовой Артур Мхитарян и младший сержант Рудик Гарибян, а также 19-летний рядовой Ваан Бабаян, получивший смертельное огнестрельное ранение.

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Кроме того, ранены еще двое военнослужащих. Их состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает.

Сейчас ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Азербайджане заявили об обстрелах позиций своей армии со стороны вооруженных сил Армении. Последние применили АГС (автоматический гранатомет на станке) и крупнокалиберное оружие.

В декабре 2021 года произошла стрельба на границе Азербайджана и Армении. Тогда сообщалось о ранениях двух военных, причем стороны обвинили друг друга в провокациях.

Как известно, конфликт между странами за Нагорный Карабах обострился в 2020 году, в результате чего погибли около шести тысяч человек. До конца года Азербайджан и Армения договорились о перемирии и подписали соответствующее заявление.