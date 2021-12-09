На границе Азербайджана и Армении произошла перестрелка, ранены двое военнослужащих

На границе Азербайджана и Армении произошла перестрелка, вследствии которой якобы ранения получили двое армянский военнослужащих. В то же время, страны обвинили друг друга в провокациях.

Как заявили в пресс-службе Министерства обороны Армении, войска Азербайджана якобы совершили стрельбу по восточной части границы. Как сказано в сообщении, это произошло в результате провокации с другой стороны.

Кроме того, ранее ведомство заявляло о стрельбе на гегаркуникском направлении границы. В этом случае в Минобороны также обвинили в инциденте военных Азербайджана.

В то же время азербайджанская сторона также прокомментировала пограничный инцидент. В Минобороны страны заявили, что военные подразделения Армении якобы обстреляли кельбаджарский участок госграницы. Как сказано в сообщении пресс-службы, военные Азербайджана "предприняли соответствующие действия".

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Напомним, что 16 ноября между странами была достигнута договоренность об установлении режима прекращения огня. Это произошло при посредничестве российской стороны. До этого страны обвиняли друг друга в провокациях, что привело к вооруженной эскалации конфликта.

О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по этой ссылке. Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он находится, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах обострился и привел к гибели около 6 тысяч человек. К концу года страны договорились о перемирии и подписали соответствующее заявление.