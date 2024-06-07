В Армении взорвалась АЗС вблизи Еревана: пламя было видно за горизонтом. Фото и видео

В четверг вечером, 6 июня, в Армении взорвалась АЗС вблизи Еревана в городе Абовян. Отмечается, что пламя было видно за горизонтом.

Об этом сообщают местные СМИ. Предварительно, в результате взрыва, пострадали 5 человек.

Местные СМИ пишут, что взрыв прогремел на газовой заправке в городе Абовян - это не более десяти километров от окраины Еревана.

Из-за взрыва на газовой заправке в пригороде Еревана госпитализированы уже пять человек. Подробности уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA:

В чешском городе Пардубице ночной экспресс, направлявшийся в Кошице, столкнулся с товарным поездом, что привело к смерти четырех человек. Среди жертв – две украинки. Еще более 30 пассажиров получили травмы, в том числе дети.

Среди вагонов экспресса были прицепные вагоны в украинский город Чоп, которые располагались посреди поезда. От удара полностью разрушен первый вагон поезда.

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