В Армении пикетировали российскую базу в Гюмри: несколько человек задержали. Фото

В воскресенье, 8 января, в армянском городе Гюмри прошла акция у 102-й российской военной базы. Пикетчики протестовали против блокады Нагорного Карабаха, обвиняя в этом миротворческий контингент РФ.

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Об этом сообщает армянское отделение "Радио Свобода". Организатором акции стал внепарламентский блок "Национально-демократический полюс", несколько десятков активистов которого в итоге задержала полиция (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Участники акции, которые планировали оцепить российскую базу, назвали свою акцию "Блокада ради выхода из блокады". Они требовали, чтобы российские миротворцы, взявшие на себя ответственность за бесперебойную работу Лачинского коридора в обе стороны, выполнили свои обязательства согласно трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года", – пишет издание.

Отмечается, что участники акции также потребовали, чтобы Армения вышла из ОДКБ и сказала "нет" российской оккупации.

Для подавления акции из Еревана в Гюмри прибыли многочисленные полицейские, не дававшие участникам акции приблизиться к улице, где расположена военная часть. Представители полиции заявили, что акция незаконна, а когда она продолжилась, то возле мемориального комплекса "Мать-Армения" задержали несколько десятков активистов.

Армянское издание утверждает, что единственный путь, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, был 12 декабря заблокирован группой азербайджанцев, называющих себя экоактивистами.

Со своей стороны Азербайджан отрицает факт блокады, заявляя, что участвующие в акции протеста в Лачинском коридоре экологические активисты не препятствуют движению гуманитарных грузов. В Баку, в частности, ссылаются на тот факт, что за это время по трассе происходило движение как грузовых автомобилей миротворческих сил РФ, так и машин представителей Международного комитета Красного Креста.

В свою очередь, в Министерстве обороны России заявляют, что переговоры по возобновлению движения вдоль Лачинского коридора ведутся с азербайджанской и армянской сторонами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце августа 2022 года российские военные передали Азербайджану контроль над Лачинским коридором – единственной дорогой, соединяющей Армению и временно оккупированный ею Нагорный Карабах. Кроме того, Азербайджану отошли город Лачин (Бердзор) и поселки вдоль этой дороги.

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