В Армении объявили перевыборы из-за провала с назначением Пашиняна

В Армении 20 июня состоятся внеочередные выборы в парламент, которые были назначены из-за того, что Никола Пашиняна дважды не переизбрали на пост премьер-министр.

Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян. Он 10 мая был обнародован на сайте главы государства.

"Назначить внеочередные выборы в Национальное собрание 20 июня", – сказано в документе.

Указ вступает в силу на следующий день после его опубликования – то есть 11 мая.

Ранее, во вторник, депутаты не переизбрали Пашиняна премьер-министром Армении. Согласно конституции, в этом случае предусмотрен роспуск парламента.

Действующий состав депутатов продолжит свою работу до дня открытия сессии вновь избранного Нацсобрания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пашинян объявил о своей отставке 25 апреля. Затем его увольнение согласовал президент. До назначения нового главы правительства он останется исполняющим обязанности.

Напомним, что оппозиция требовала отставки премьера после того, как Армения 9 ноября 2020 года подписала с Азербайджаном и Россией договоренности о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Пашиняна тогда обвинили в предательстве.