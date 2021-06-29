Англичанин 10 лет строил японский сад мечты на своем заднем дворе. Фото и видео

В Бристоле (Англия) 53-летний отец двух детей Мартин Фиттон потратил десять лет, чтобы превратить задний двор возле своего дома в настоящий многоуровневый сад в японском стиле. Мужчина стал звездой среди соседей.

Об этом пишет издание Mirror. Отмечается, что для того, чтобы сохранить и достроить свой сад Мартин "тратил сто часов" даже в суровых зимних условиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Издание показало фото "до и после", чтобы сравнить колоссальные изменения на заднем дворе семьи Фиттона.

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"Когда я впервые познакомился с японским стилем, я понял, что можно сделать гораздо больше с точки зрения творчества – не только сарай, лужайку и цветы", – сказал Мартин.

Пространство было тщательно наполнено элементами Дальнего Востока, растениями сакуры и цветами.

"Когда вы поднимаетесь по ступенькам, вы можете остановиться и полюбоваться этим прекрасным видом. Мне приходили люди, которые заходили и впервые видели сад – они всегда останавливаются и просто говорят "вау". Оглядываясь назад, я действительно думаю, боже мой, я сделал все это?" – рассказал Фиттон.

Одним из самых сложных его проектов было создание японской садовой комнаты на втором уровне, которая стала излюбленным местом для семейных посиделок.

По словам Мартина, он потратил много денег на материалы, однако и сэкономил, поскольку спроектировал и выполнил работу сам.

Мартин всегда готов ухаживать за садом в любую погоду, и говорит, что оно того стоит.

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