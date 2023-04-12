Макрон после визита к Си отметился странным заявлением о Тайване: Франция не должна быть вассалом США

Французский президент Эммануэль Макрон на фоне тревожных новостей с Тихоокеанского региона заявил, что поддерживает статус-кво Тайваня, который фактически существует как отдельное государство, несмотря на претензии Китая. Также он намекнул, что твердая позиция Вашингтона в поддержку тайваньского суверенитета вовсе не означает, что также пылко его будет отстаивать и Париж.

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Об этом сообщают западные СМИ с пресс-конференции, которую Макрон проводил в Амстердаме совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Журналисты заметили, что заметно отстранённая позиция главы государства по китайско-тайваньскому кризису возникла сразу после визита Макрона в Пекин для встречи с Си Цзиньпинем.

"Мы знаем позицию Вашингтона по Тайваню.. Однако быть союзниками США не значит быть их вассалом. Франция имеет право думать и принимать решения самостоятельно", – прокомментировал ситуацию в Азии глава Елисейского дворца.

Он также заметил, что не намерен занимать чью-либо позицию в случае усугубления кризиса, включая вооруженное противостояние на островном государстве. Традиционно Макрон поддержал урегулирование конфликта между Пекином и Филиппинами в процессе дипломатических переговоров, что выглядит для Парижа наиболее привлекательным решением.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вооруженные силы Китая получили приказ от главы Коммунистической партии государства Си Цзинпиня усилить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия. Действия и заявления официального Пекина продолжают накалять обстановку в Тихоокеанском регионе.

При этом американский президент Джо Байден указал, что США обязательно вступятся за Тайванский остров, если Китай развернет против него военную кампанию.