В американских Диснейлендах впервые за 66 лет появятся темнокожие Санта Клаусы

Впервые спустя 66 лет со дня основания тематических парков развлечений и аттракционов "Дисней" в США, маленькие гости смогут отметить рождественские праздники в присутствии темнокожего Санта Клауса. Традиционный образ самого известного жителя Лапландии будет изменен в соответствии с культурой отдельных штатов.

Об этом сообщило издание СNN, ссылаясь на руководство знаменитой компании. Черный Санта появится на вечеринках в честь Рождества в парках Калифорнии и Флорида, в дальнейшем перекочует и на другие локации курортов Уолта Диснея.

"Мы хотим, чтобы дух Санта Клауса отображал разнообразие окружающей среды и народностей, которые населяют Америку. К тому же, таким образом мы сможем увеличить штат работников, которые смогут выполнять роль доброго волшебника Рождества", – заметили представители главного офиса.

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Отмечается, что парки Диснея и Диснейленд оказались едва ли не последними, кто воспроизвел культуру темнокожих Санта Клаусов. В последние годы в США активно популяризируют образ именно Черного Санты в торговых центрах, игровых площадках и рекламе, например, шоколадного печенья.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, британские трубочисты обнаружили письмо, написанное Санта Клаусу 60 лет назад.