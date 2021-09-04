В Афганистане женщины вышли на протест за свои права: талибы разогнали их газом. Видео

В субботу, 4 сентября, группа митингующих женщин в столице Афганистана, Кабуле, пыталась пройти к президентскому дворцу с требованием к новой власти "Талибана" обеспечить женщинам равные с мужчинами права на получение образования и профессии. Участниц акции разогнали силовые структуры, использовав слезоточивый газ.

Об этом сообщило издание Tolo News, а также ряд проталибских СМИ. Ангажированные телеканалы утверждают, что женские протесты собираются искусственно, чтобы "раздуть проблему на ровном месте" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Под предлогом нарушения прав, эти женщины пытаются получить убежище в странах Евросоюза и США. Таких меньше 0,1% населения Афганистана", – отметили вышеуказанные СМИ.

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Отметим, что это уже не первая акция, которую афганки собирают после прихода к власти талибов. Они не хотят, чтобы права, полученные при патронаже Запада, а именно право на образование, работу, политическую деятельность, ношение светской одежды, были у них отняты праворадикальными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в провинциальном районе Афганистана Талукан талибы застрелили женщину, которая вышла на улицу, не обернувшись паранджой, как того требуют исламские законы.