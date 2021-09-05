В СМИ сообщили об убийстве беременной женщины талибами: боевики отрицают

В провинции Афганистана Гор женщину по имени Бану Негар убили в ее доме прямо на глазах мужа и старших детей. Женщина была на восьмом месяце беременности и в таком жестоком убийстве жители провинции обвиняют экстремистов "Талибана".

Как сообщает издание ВВС, трагический инцидент произошел на фоне стихийных восстаний афганских женщин за свои права. Убитая находилась в декрете, но работала надзирательницей в одной из тюрем.

Представители исламистской организации отрицают свою причастность к этому убийству и считают, что Негар могли убить по причине личных обид, особенно учитывая, что по стране объявлена массовая амнистия осужденных.

Видео дня

"Нам известно об этом инциденте. Власти округи уже начали расследование, чтобы обнаружить виновных. Никто из членов организации "Талибан" отношения к этому преступлению не имеет", – обозначила пресс-секретарь экстремистов Забиулла Муджахид.

Родственники погибшей женщины рассказали, что накануне к ним в дом ворвались трое мужчин, говорящих по-арабски. Они связали всех членов семьи, поэтому они никак не могли препятствовать пыткам и убийству Негар. Журналистам родственники предоставили изображения, на которых запечатлены брызги крови на стене в углу комнаты и тело с сильно обезображенным лицом.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены ООН призвали боевиков "Талибана", захвативших власть в Афганистане, сохранить позицию женщин в политической иерархии страны.