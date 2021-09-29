В аэропорту Лондона задержали экстремиста, подозреваемого в подготовке терактов

В Лондоне задержан 25-летний мужчина, которого подозревают в подготовке терактов. Мужчина проживал в графстве Бакингемшир.

Об этом 29 сентября пишет Express. Его задержали в лондонском аэропорту "Хитроу".

Расследование проводило контртеррористическое отделение полиции. Они установили, что мужчина был связан с исламистскими экстремистами, проходил боевую подготовку и планировал террористические акты.

Данные о его национальности, гражданстве и другие подробности не уточняются. Известно только, что он проживал в графстве Бакингемшир на юго-востоке страны.

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Напомним, что в марте 2017 года в Лондоне террорист на автомобиле сбил пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем напал на них с мачете. Тогда погибли пять человек и несколько десятков пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Окленде, что в Новой Зеландии, мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета LynnMall. Ранения получили шесть человек, а самого нападавшего застрелили полицейские.