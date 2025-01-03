В аэропортах Германии огромные очереди, люди не могут въехать в страну: в чем причина

В аэропортах Германии произошел масштабный технический сбой в работе компьютерных систем Федеральной полиции, обеспечивающих проверку пассажиров. Это повлекло за собой серьезные задержки рейсов и большие очереди.

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Об этом сообщило немецкое издание Bild. Представители Федеральной полиции подтвердили, что сбои затронули системы, отвечающие за контроль пассажиров, особенно прибывающих в Германию из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Поэтому проверки приходится проводить вручную, что значительно замедляет процесс.

"Наши коллеги вынуждены делать много вещей вручную, которые раньше делала система. Сейчас мы все еще справляемся с этим", – отметил представитель Федеральной полиции Франкфурта-на-Майне.

Во многих аэропортах, в частности в Дюссельдорфе и Франкфурте, есть огромные очереди в зонах безопасности. Некоторые пассажиры вынуждены ждать до двух часов, чтобы пройти требуемый контроль.

Однако в настоящее время в аэропорту Мюнхена нет длинных очередей, сообщил представитель федеральной полиции. Однако есть небольшие задержки. Аналогичная ситуация и в аэропорту в Берлине.

Согласно информации WDR, из-за технических проблем временно прекращен въезд в Германию для граждан из стран, не являющихся частью Шенгенской зоны.

По всему миру вечером 26 декабря зафиксировали сбой в работе ChatGPT – чат-бота на базе искусственного интеллекта. Сервис перестал отвечать на запросы и прогружать страницы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее массовый сбой зафиксирован в работе глобальных интернет-сервисов платформы Meta. В частности были перебои в работе Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Threads.

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