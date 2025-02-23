Представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф сказал, что Вашингтон якобы близок к соглашению о завершении войны, которую Россия начала против Украины. Он не уточнил условия возможных будущих договоренностей, однако допустил, что и РФ, и Украина должны будут "пойти на уступки".

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С таким заявлением американский чиновник выступил в воскресенье, 23 февраля, в эфире телеканала CNN. По его словам, в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру – это уступки и достижения консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", – заявил Виткофф.

Представитель американского президента добавил, что США "подошли очень близко к тому, чтобы что-то подписать", и "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

Отметим, что проект мирных договоренностей, которые обсуждали в Стамбуле РФ и Украине в марте 2022 года, предусматривал, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО, а также сокращение украинской армии и вооружения.

Кроме того, Виктофф отметил, что война не должна была произойти и она была спровоцирована, однако, по его слоям, "это не обязательно означает, что ее спровоцировали россияне".

По предположениям Виткоффа, войну "спровоцировало" желание Украины вступить в НАТО.

"Тогда были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. Этого не должно было произойти. По сути это стало угрозой для россиян, и поэтому мы должны иметь дело с этим фактом", – подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Напомним, что в Белом доме накануне заявили, что Дональд Трамп очень уверен в своей способности заключить соглашение с Россией по прекращению "конфликта" в Украине. Настолько, что в Вашингтоне надеются, будто трехлетняя война может завершиться "уже на следующей неделе".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина. Год 2025" 23 февраля заявил, что полномасштабная война России против Украины не закончится на этой неделе. Сначала следует обсудить и утвердить гарантии безопасности для нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что после разговоров с Зеленским и Путиным у него появилась надежда на прекращение войны и Украины. Президент США надеется на заключение соглашения о полезных ископаемых – и таким образом вернуть деньги, которые США вроде бы потратили на помощь Украине.

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