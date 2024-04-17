Сегодня утром российская армия ударила ракетами "Искандер" по жилому району Чернигова. По состоянию на этот час известно уже о 14 погибших (17 погибших на 16.41 - Ред.) и как минимум 60 раненых. Пострадали объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, больница.

Всего было три прилета. И это очень печальное подтверждение слов военно-политического руководства Украины о критическом дефиците средств противовоздушной обороны. Российские обстрелы не прекращаются, а новые поставки современных систем и противоракет задерживаются.

Промедление стран цивилизованного мира и в частности США с оказанием военной помощи Украине и предоставлением средств ПВО очень скоро может закончиться тем, что историки потом назовут "катастрофой украинского народа". Устраивать политические торги ценой жизни целого народа недопустимо.