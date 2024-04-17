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Леонид Невзлин
Леонид Невзлин
Израильский общественный деятель, издатель

Блог | Устраивать политические торги ценой жизни целого народа недопустимо

Устраивать политические торги ценой жизни целого народа недопустимо

Сегодня утром российская армия ударила ракетами "Искандер" по жилому району Чернигова. По состоянию на этот час известно уже о 14 погибших (17 погибших на 16.41 - Ред.) и как минимум 60 раненых. Пострадали объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, больница.

Всего было три прилета. И это очень печальное подтверждение слов военно-политического руководства Украины о критическом дефиците средств противовоздушной обороны. Российские обстрелы не прекращаются, а новые поставки современных систем и противоракет задерживаются. 

Промедление стран цивилизованного мира и в частности США с оказанием военной помощи Украине и предоставлением средств ПВО очень скоро может закончиться тем, что историки потом назовут "катастрофой украинского народа". Устраивать политические торги ценой жизни целого народа недопустимо.

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