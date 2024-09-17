"Услышали стрельбу": Трамп впервые рассказал подробности второго покушения на него

Бывший президент США Дональд Трамп впервые подробно рассказал о покушении на его жизнь, которое произошло в воскресенье, 15 сентября. Он выразил благодарность сотрудникам Секретной службы, правоохранителям и свидетелю, чьи действия помогли задержать подозреваемого.

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Об этом сообщает CNN. Трамп отметил, что инцидент произошел во время его игры в гольф с друзьями в воскресное утро.

Внезапно раздались звуки, похожие на выстрелы. Охрана мгновенно поняла ситуацию и быстро вывела его с места происшествия. Трамп пошутил, что мог бы продолжить игру, но безопасность была важнее.

"Я был с агентом, и агент проделал фантастическую работу. Не было никаких сомнений, что мы не растеряемся. Я бы с удовольствием забил тот последний удар, но мы решили, что надо убираться отсюда", — сказал Дональд Трамп.

Экспрезидент США также отметил, что один из его охранников заметил дуло ружья, которое выглядывало из кустов, и открыл огонь в том направлении.

Трамп добавил, что правоохранителям удалось задержать стрелка благодаря женщине, которая увидела, как подозреваемый выбежал из кустов, и успела сфотографировать его автомобиль.

"Гражданское лицо сделало феноменальную работу. Женщина. Я имею в виду, кто бы мог подумать, что можно было бы сделать тысячу раз так, если бы столько людей имели достаточно ума, чтобы пойти за ним и сфотографировать заднюю часть его грузовика. Чтобы в конечном счете получить информацию, где наибольшей подсказкой была лицензия. Итак, они (правоохранители. — Ред.) получили лицензию, а после того, как они получили лицензию, появились всевозможные технологии, с помощью которых можно точно определить, где находится этот грузовик. Я никогда не знал, что что-то подобное существует. И они определили его географическое место на шоссе", — сказал Трамп.

Трамп выразил похвалу всем участникам операции, отметив, что Секретная служба и правоохранители проделали блестящую работу.

"Человек за решеткой, и, надеюсь, останется там надолго", – отметил он.

В то же время шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что сбежавший на автомобиле человек не стрелял и не имел прямой видимости на президента.

Ранее сообщалось, что Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на бывшего президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа, публично поддерживал Украину после российского вторжения. Он посещал страну в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, возле гольф-клуба Дональда Трампа в Вест-Палм-Бич в штате Флорида 15 сентября раздалась стрельба. Политик как раз находился в этом районе, однако Трампу ничего не угрожало, а стрельба произошла за пределами клуба.

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