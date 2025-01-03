Урсула фон дер Ляйен подхватила тяжелую форму пневмонии: пришлось отменить все встречи

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заболела "тяжелой" пневмонией. Информацию об этом в пятницу, 3 января, подтвердил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

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Об этом пишет Politico. Из-за болезни фон дер Ляйен отменила ряд мер на ближайшие дни. В частности, она не будет присутствовать в Лиссабоне и Гданьске.

Президент не будет на церемонии инаугурации председательства Польши в Совете ЕС.

"Президент отменила свои внешние обязательства на первые две недели января. У нее тяжелая пневмонию", – сказал спикер.

Отметим, что пневмония – это заболевание легких, обычно вызываемое бактериями или вирусами. Она провоцирует ряд симптомов, похожих на грипп, включая кашель и усталость. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, но младенцам, пожилым людям и людям с ослабленной иммунной системой может потребоваться больше времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря 78-летний бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в больницу в Вашингтоне. Причиной этого стало повышение температуры.

А 29 декабря скончался 39-й президент США Джимми Картер. В октябре ему исполнилось 100 лет.

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