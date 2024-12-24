В США госпитализировали экспрезидента Клинтона: названа причина

78-летний бывший президент США Билл Клинтон в понедельник, 23 декабря, был госпитализирован в больницу в Вашингтоне. Причиной тому стало повышение температуры.

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Как сообщает издание Politico со ссылкой на пресс-секретаря экспрезидента, Клинтон находится в больнице MedStar при Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Его состояние стабильное, и он находится под наблюдением врачей для проведения обследований и наблюдения.

"Он остается в хорошем настроении и глубоко ценит отличный уход, который он получает", – заявил заместитель руководителя аппарата Клинтона Анхель Уреня.

По словам другого источника, близкого к Клинтону, ситуация не является критической, и бывший президент чувствует себя хорошо после обследования.

Недавно Клинтон выпустил новые мемуары под названием "Гражданин: Моя жизнь после Белого дома". В октябре он также участвовал в предвыборной кампании вице-президента Камалы Гаррис, а в августе выступал на Национальном съезде Демократической партии.

В 2021 году Клинтон был госпитализирован в Южную Калифорнию из-за инфекции. Ранее он неоднократно испытывал проблемы со здоровьем, в частности, перенес операцию по аортокоронарному шунтированию в 2004 году и имплантацию стентов в коронарную артерию в 2010 году.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление по поводу своей роли в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Он предположил, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы Киев все еще имел средства ядерного сдерживания.

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