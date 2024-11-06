Республиканцы приближаются к получению большинства мест в Конгрессе США: результаты голосования

Помимо президентства, в день выборов в США определялась судьба всех 435 мест в Палате представителей и 34 мест в Сенате. И кандидаты Республиканской партии одержали раннюю победу в гонке за контроль над Конгрессом, поскольку место в Западной Вирджинии, ранее принадлежавшее демократам, занял нынешний губернатор штата Джим Джастис.

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Теперь республиканцы имеют большинство в Палате представителей, а прогнозируемая победа Джастиса приведет и к разделению Сената 50 на 50. Об этом говорят американские аналитики, хотя, как передает BBC, результаты по другим местам еще не объявлены.

"Партия, которая получит большинство по обе стороны Капитолийского холма, будет иметь больше рычагов для реализации своей собственной повестки дня, независимо от того, кто находится в Белом доме. Одна партия, контролирующая Палату представителей, Сенат и Белый дом, будет иметь широкие полномочия для принятия законов и реализации партийной повестки дня президента", – говорится в публикации.

Отмечается, что место в Сенате от Западной Вирджинии перешло к республиканцам после ухода на пенсию бывшего демократа Джо Мэнчина, который часто конфликтовал с членами своей партии, прежде чем стать независимым. Нынешний победитель Джастис и сам был демократом, но после митинга Дональда Трампа в 2017 году перешел к республиканцам.

Теперь прогнозируется, что представители Республиканской партии также сохранят контроль над местом в Сенате во Флориде. Демократы пока сохранили место в Мэриленде. Несколько других действующих сенаторов от обоих партий выиграли дополнительный шестилетний срок.

Состязания, которые могли бы изменить контроль над верхней палатой Конгресса, проходят в Аризоне, Пенсильвании, Монтане, Мичигане, Неваде, Небраске, Техасе и Висконсине. Обе партии также борются за контроль над Палатой представителей, хотя баланс сил там не будет известен в течение нескольких дней.

"Большинство выборов в Палату представителей проходят в "безопасных округах" – регионах, где одна из партий почти наверняка победит. Но несколько других гонок в "колеблющихся" округах могут определить, кто контролирует Вашингтон, округ Колумбия", – говорят аналитики.

Они добавили, что гонки в Палате представителей, которые могут изменить баланс, проходят в самых разных штатах, при этом наиболее пристально отслеживаемые выборы проходят в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Мэне и на Аляске.

Как сообщал OBOZ.UA, к решающему дню выборов президента США 5 ноября кандидаты от Демократической партии Камала Харрис и Республиканской партии Дональд Трамп подошли с практически равными шансами на победу. Будет выбирать нового лидера Америки коллегия выборщиков, окончательное решение она объявит в декабре, однако предварительно о выигравших выборах-2024 будет известно значительно раньше.

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