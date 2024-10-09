Ураган 'Милтон' приближается к западному побережью Флориды: людей массово эвакуируют. Видео

Ураган "Милтон" продолжает приближаться к побережью Флориды, США. Ожидается, что он выйдет на сушу вечером в среду, 9 октября (по местному времени). Ураган должен поразить густонаселенную зону, включающую Тампу, Сарасоту и Форт-Майерс.

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Об этом пишет The Washington Post. В Национальной метеорологической службе предупредили, что если "Милтон" продолжит двигаться по этому курсу, это будет самый мощный ураган, обрушившийся на Тампа-Бэй за более чем 100 лет.

Днем 9 октября шторм уже имел силу 4-й категории, а его ветер в его центре имел постоянную скорость 209 км/ч. Независимо от его категории в момент выхода на сушу, прогнозируется, что он вызовет океанскую волну, которая может затопить некоторые районы водой на 3-4,5 метра, что приведет к большим разрушениям.

Шторм "Милтон" уже вызвал, по всей вероятности, самую масштабную эвакуацию во Флориде со времен урагана "Ирма" в 2017 году. Официальные лица отметили, что время на подготовку к шторму почти истекло.

В Центре ураганов сообщили, что шторм увеличивается в размерах, даже если скорость ветра немного замедлилась.

Между тем к югу Флориды уже обрушился шквал торнадо, Метеорологическая служба зарегистрировала 12 сообщений об опасных вихрях.

Напомним, что именно из-за урагана "Милтон" президент США Джо Байден отменил поездку на очередное заседание в формате "Рамштайн".

Скорость ветра достигает 257 км/ч, урагану уже присвоили наивысшую, пятую категорию – и он может побить рекорды и стать самым мощным за всю историю наблюдений.

Жители Флориды спешили завершить подготовку к урагану, сметая с полок продукты и строительные материалы, чтобы укрепить свои дома. Власти рекомендовали более чем 5,5 миллионам людей эвакуироваться из-за опасности, которую несет "Милтон".

Астронавт NASA Мэттью Доминик совершил удивительные кадры из космоса урагана "Милтон", который надвигается на США. Из окна капсулы Dragon Endeavour можно разглядеть всю мощность ветровых масс, которые движутся к берегу Флориды.

Как сообщал OBOZ.UA, совсем недавно Соединенные Штаты Америки накрыли еще один ураган. По последним данным, число жертв урагана "Хелен" возросло до 182 человек. Гибель людей зафиксирована в шести штатах.

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