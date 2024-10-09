Закрепляют дома и сметают продукты с полок: как во Флориде готовятся к урагану 'Милтон', который может стать самым мощным за столетие

Мощный ураган "Милтон" близится к густонаселенному заливу Тампа во Флориде (США), со скоростью ветра до 270 км/ч. Стихия классифицирована как ураган 5 категории — самый высокий уровень по шкале.

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Местные жители спешили завершить подготовку к урагану, сметая с полок продукты и строительные материалы, чтобы укрепить свои дома, чтобы как можно быстрее уехать из опасной зоны, сообщает BBC.

Власти рекомендовали более 5,5 миллионам людей эвакуироваться из-за угрозы урагана. Милтон движется по редкому маршруту с запада на восток и выйдет на сушу в среду вечером.

Он может стать одним из самых разрушительных штормов в истории. В настоящее время ураган относится к пятой категории, с максимальной скоростью ветра до 270 км/ч. Ожидается, что он ударит вовсю в среду вечером, менее чем через две недели после разрушительного урагана Хелен.

Некоторые метеорологи предлагают ввести новую, шестую категорию для этого урагана. Пока шкала ветров Саффира-Симпсона включает 5 категорий, но растущая мощность и непредсказуемость урагана "Милтон" создают потребность в дополнительной классификации.

Президент Джо Байден во вторник призвал жителей Флориды покинуть свои дома, назвав это "вопросом жизни и смерти" и распорядился оказать федеральную помощь местным властям.

Штат проводит самую большую эвакуацию за последние годы. По сообщению издания, даже некоторые жители, ранее не эвакуировавшиеся из-за ураганов, на этот раз решили прислушаться к совету и уехать. Власти призвали граждан использовать ближайшие укрытия и не отправляться вглубь страны во избежание пробок на основных путях эвакуации.

На юге Флориды возникли длинные очереди на автозаправках, поскольку на некоторых из них начало заканчиваться топливо из-за эвакуации. В то же время, часть жителей решила остаться в опасных районах и переждать приближения катастрофического урагана в своих домах, тщательно готовясь к этому.

Ранее сообщалось, что на США надвигается мощный ураган "Милтон", из-за которого президент страны Джо Байден упразднил поездку на очередное заседание в формате "Рамштайн". Урагану присвоили высшую, пятую категорию – и он может побить рекорды и стать самым мощным за всю историю наблюдений.

Напомним, недавно в США пронесся мощный ураган "Хелен". Из-за непогоды были обесточены миллионы помещений, ураган повлек за собой значительные разрушения. Сообщалось, что стихия унесла жизни людей в шести штатах.