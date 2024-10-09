Под угрозой миллионы людей: что известно об урагане 'Милтон', из-за которого Байден отложил поездку на 'Рамштайн'. Фото и видео

На США надвигается мощный ураган "Милтон", из-за которого президент страны Джо Байден отменил поездку на очередное заседание в формате "Рамштайн". Скорость ветра достигает 257 км/ч, урагану присвоили высшую, пятую категорию – и он может побить рекорды и стать самым мощным за всю историю наблюдений.

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По прогнозам, основной удар придется на штат Флорида, из-за смертельной угрозы там экстренно эвакуируют жителей полусотни округов, а также аэропорты, прекращают работу бизнесы и компании. Подробности сообщают USA Today и Reuters.

Всей своей разрушительной силой "Милтон", как прогнозируется, обрушится на Флориду менее чем за сутки. В "чрезвычайно опасной для жизни ситуации" окажутся миллионы людей. Чрезвычайное состояние было введено в 51 из 67 округов штата.

"Милтон имеет потенциал стать одним из самых разрушительных ураганов, зарегистрированных в западно-центральной Флориде", – прогнозируют специалисты Национального центра ураганов Джона Кангиалоси.

Прогнозируется, что "Милтон" приведет к катастрофическим убыткам и отключениям электроэнергии, которые продлятся несколько дней.

Ураган быстро приближается к Флориде, неся с собой мощные ветры и ливни. При этом штат еще приходит в себя от разрушений, оставленных мощным ураганом "Хелен" менее двух недель назад. Но местные власти предупредили жителей: обязательная эвакуация является вопросом жизни и смерти.

"Я могу сказать без всякой драматизации: если вы решите остаться в одном из тех районов эвакуации, вы умрете", – обратилась к людям мэр Тампы Джейн Кастор в интервью CNN.

К срочной эвакуации власти призвали около 5,5 млн человек.

Так что миллионы людей и владельцы местных бизнесов готовятся к приходу стихии, эвакуировавшись или укрывшись в укрытиях на месте.

Среди компаний, прекративших свою деятельность в ожидании урагана – авиакомпании, энергетические компании и тематический парк Universal Studios. Так, на вторую половину дня вторника, 8 октября в США было задержано 1311 авиарейсов, а 701 отменено вообще. Авиакомпании корректируют свои расписания с учетом прекращения нескольких аэропортов в зоне поражения. А некоторые компании направили дополнительные возможности на вывоз людей из Флориды.

Из-за приближающегося мощного урагана Байден отложил запланированную ранее поездку в Германию и Анголу 10-15 сентября: президент остался в стране, чтобы контролировать подготовку к шторму и реагирование на него.

Напомним, недавно в США пронесся мощный ураган "Хелен". Из-за непогоды были обесточены миллионы помещений, ураган повлек за собой значительные разрушения.

Сообщалось, что стихия забрала жизни людей в шести штатах. По состоянию на 3 октября было известно о не менее 182 погибших.

По данным CNN, на 3 октября было известно, что в Северной Каролине погиб 91 человек, в Южной Каролине – 36, в Джорджии – 25, во Флориде – 19, в Теннесси – 9 и в Виргинии 2 человека. Следовательно, "Гелен" стал вторым за полсотни лет в США по количеству смертей.