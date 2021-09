Ураган 'Ида' в США унес жизни более 20 человек, власти бросили все силы на помощь пострадавшим. Фото, видео

По последним данным в результате наводнений, вызванных разрушительным ураганом "Ида", в США погибли 26 человек. Потери стихии зафиксировано в штатах Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вирджинии.

Как сообщил телеканал CNN, число жертв стихии постоянно растет. В Нью-Джерси уже официально подтвердили смерть 14 человек, из них пять в едином жилищном комплексе, еще не менее восьми человек стали жертвами стихии в Нью-Йорке, в том числе двухлетний ребенок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Журналисты уточнили, что Нью-Йорке часть людей вода застигла в подвалах их же домов, одно тело было извлечено из утонувшего в воде автомобиля. Также из автомобиля не смог выбраться водитель в Нью-Джерси, на дом другого жителя штата упало дерево.

Видео дня

Вызванные дождями наводнения размыли железнодорожные пути, затопили дороги, стации метро. Многие жилые дома были разрушены, а сотни людей ждут помощи спасателей. Власти штатов только начинают оценивать ущерб.

Американский лидер Джо Байден в своем обращении к нации в четверг заявил, что ураган "Ида", наводнения и частые лесные пожары свидетельствуют об изменении климата. Он же отметил, что следует быть готовыми к следующим стихиям.

Он заявил, что призовет Конгресс увеличить финансирование энергосистем и инфраструктуры страны, в частности их защиты от стихийных бедствий.

Известно, что на данный момент в США около 1,17 млн человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тыс. из них – в штате Луизиана.

Ураган Ида добрался до Мексиканского залива 29 августа. Ему была присвоена четвертая категория из пяти. Изначально скорость ветра достигала 240 км/ч. Уже через какое-то время он замедлился до 180 км/ч. Первой удар приняла Луизиана. Затем ураган прошел через штаты Миссисипи, Теннесси, затронул Вирджинию, Мэриленд, часть Пенсильвании, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Terminal B ground level at EWR added a swimming pool! pic.twitter.com/TTcPdmUVa1 — Mikey Brasi (@mikeybrasi87) September 2, 2021

Check out this video from Worcester.



A DPW worker tells us the rain completely overwhelmed the system. @wbz pic.twitter.com/oMryTq9kVX — Lisa Gresci (@Lisa_Gresci) September 2, 2021

Unbelievable video from RI: https://t.co/xKAtAFKl4P — Zack Green (@zackgreenwx) September 2, 2021

Thankfully, the local duck population is on hand to survey the damage 🦆 https://t.co/L1E3HbDWRO pic.twitter.com/stF8rwO5xR — Jenna Perlman (@JennaPNews) September 2, 2021

Rainfall from tropical storm Ida gushing into the New York City subway pic.twitter.com/7wBH5qtM1U — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021

Think the @usopen might have to make some slight improvements to Louis Armstrong Stadium’s roof #Tornado pic.twitter.com/KlscX9Rj8e — Solomon Rapoport (@SolomonRapoport) September 2, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луизиане из-за урагана подтверждена смерть двоих человек, но власти штата считают, что жертв стихии. может быть больше.