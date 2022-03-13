Упавший в Хорватии беспилотник был 'начинен' взрывчаткой: нашли следы авиабомбы советского производства

Беспилотник, упавший в Хорватии в ночь с 10 на 11 марта, был "начинен" взрывчаткой. При вывозе остатков летательного аппарата хорватские специалисты обнаружили на месте падения следы авиабомбы советского производства.

Об этом сообщил министр обороны Хорватии Марио Баножич, сообщает хорватское издание rtl.hr.

"Это авиабомба, которая была использована на самолетах советского производства. Расследование займет время. Мы будем информировать общественность, местность безопасна, взрывоопасных устройств нет, полиция и военная полиция все тщательно проверяют", - сказал Баножич.

По его словам, следы взрывчатки на обломках, найденных на месте падения беспилотника, накануне обнаружили специалисты. Эти обломки еще будут исследовать, однако по их форме и фрагментам запала, обнаруженным в воронке, предварительно установлено, что речь идет о бомбе. Когда она взорвалась, тоже выяснят эксперты.

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"Кроме типа бомбы, количества взрывчатки и так далее будут изучать возможную разрушительную силу", - сказал министр.

Расследование и экспертизы проводятся при участии специалистов НАТО.

Напомним, ранее в Хорватии отреагировали на падение российского беспилотника в Загребе.

Там падение советского беспилотника, вероятно, предназначенного для города Ярунь Житомирской области, угрозой для НАТО. Ведь к моменту падения он пролетел над тремя странами-членами Североатлантического Альянса. И мог упасть не на дороге вблизи хорватского города Ярун, а на стратегический объект типа атомной электростанции.

От повторения подобных инцидентов, подчеркнули в Хорватии, не застрахована ни одна страна Европы. И призвали НАТО к усилению координации и защиты стран-членов Североатлантического союза.