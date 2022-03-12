Угроза для НАТО: в Хорватии отреагировали на падение российского беспилотника в Загребе

В Хорватии отреагировали на падение в столице государства российского беспилотника в ночь с 10 на 11 марта.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал нарушение летательным аппаратом воздушного пространства сразу трех стран-членов НАТО угрозой. И призвал повысить готовность внутри Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что беспилотник был запущен предположительно с территории Украины – и пролетел над Румынией и Венгрией, прежде чем залететь в Хорватию. Над Хорватией он пролетел 7 минут, а после рухнул, повредив припаркованные автомобили и чудом не убив никого из людей.

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Пленкович также сообщил, что хорватские специалисты работают над извлечением информации с беспилотника, а власти страны проинформировали о случившемся лидеров ЕС и НАТО. Поскольку подобное может повториться в любом европейском городе.

"С такой ситуацией больше нельзя мириться и такого не должно происходить, это четкая и однозначная угроза, на которую нужно реагировать. Этот аппарат мог упасть на атомную электростанцию. Здесь очевидно, что нет ни хорошей реакции, ни хорошего обмена информации с другими странами. Нам есть чему поучиться из этого случая", – процитировала Пленковича "Европейская правда".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поздним вечером 10 марта в столице Хорватии с неба упал неизвестный объект: прогремел взрыв.

Позже появились версии, что разбился российский беспилотник советского образца – и что он должен был полететь в Житомирскую область. В Хорватию он полетел из-за вероятной ошибки пилота при введении координат: вместо украинского города Ярунь (Yarun) его запрограмировали на полет в Ярун (Jarun) в Хорватии.