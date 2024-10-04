Упал в лесу: в Испании потерпел крушение истребитель F-18, пилот погиб

В пятницу, 4 октября, в Испании вблизи города Теруэль на юго-востоке страны разбился истребитель F-18 Hornet. Пилот не выжил.

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Информацию об этом подтвердили в Воздушных силах Испании. Отмечается, что авиакатастрофа произошла в муниципалитете Пералехос около 13:00.

Ее причина пока неизвестна, F-18 управлял опытный пилот подполковник Пабло Эстрада Мартин. В сети публиковали фото с места падения самолета в лесистой местности, оттуда поднимался столб дыма. Туда вызвали спасателей, чтобы убедиться, что пламя от обломков не спровоцирует пожар.

По данным местных СМИ, самолет участвовал в тренировках с другим истребителем F-18 и летел на низкой высоте, когда произошла катастрофа. Там отметили, что оба самолета вылетели с базы Торрехон-де-Ардос вблизи Мадрида.

В ВС Испании рассказали, что Пабло Эстрада Мартин родился в Мадриде 24 сентября 1975 года, он был женат, у мужчины осталось четверо детей.

Находясь в 12-м крыле на авиабазе Торрехон, он служил начальником ВВС подразделения и имел более 2358 часов налета, 970 из них – на F-18.

Как сообщал OBOZ.UA, вертолет Королевского флота Merlin Mk4 упал в пролив Ла-Манш у побережья графства Дорсет на юго-западе Британии. Авиакатастрофа произошла в среду, 4 сентября, во время ночных летных учений. Один пилот погиб, двоих членов экипажа спасли.

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