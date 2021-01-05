Университет в Польше оштрафуют на $ 67,5 тысяч из-за вакцинации "избранных"

В Польше Варшавский медицинский университет оштрафуют минимум на 250 000 злотых (примерно $ 67,5 тыс.) за прививки против COVID-19 известных звезд и политиков вне очереди.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, пишут Wiadomosci. Он отметил, что в окончательная сумма взыскания может быть увеличена.

"Случилось сознательное нарушение правил национальной программы вакцинации. Те, кто был вакцинирован вне очереди, зарегистрированы как немедицинский персонал, работающий в больнице. Это является основанием для наложения штрафа на сумму более 250 000 злотых. Это минимальное наказание, которое должен понести Университетский клинический центр", – сказал чиновник.

Также на скандал отреагировал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщило "Польское радио". Политик признался, что ситуация крайне возмутила его.

"Я на стороне абсолютного равенства и соблюдения процедур. Такое поведение актеров или других людей, которые подают заявку на эти прививки вне очереди, совершенно неприемлемо. Я надеюсь, что после последних нескольких дней, когда большинство общественности выскажется по этому вопросу, таких случаев не будет", – отметил глава польского правительства.

После вспыхнувшего скандала в Варшавском медуниверситете начала работу специальная комиссия. 4 января она выявила многочисленные нарушения в организации вакцинации, которой занимался Университетский клинический центр. Поэтому, президент правления этой структуры, доктор медицины Ева Тшлепа была уволена со своей должности решением наблюдательного совета.

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