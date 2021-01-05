Університет у Польщі оштрафують на $67,5 тисяч через вакцинацію "обраних"

У Польщі Варшавський медичний університет оштрафують мінімум на 250 000 злотих (приблизно $67,5 тис.) за щеплення проти COVID-19 відомих зірок та політиків поза чергою.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський, пишуть Wiadomosci. Він наголосив, що остаточна сума стягнення може бути збільшена.

"Трапилося свідоме порушення правил національної програми вакцинації. Ті, хто був вакцинований поза чергою, зареєстровані як немедичний персонал, який працює в лікарні. Це є підставою для накладення штрафу на суму понад 250 000 злотих. Це мінімальне покарання, яке має понести Університетський клінічний центр", – сказав урядовець.

Також на скандал відреагував і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомило "Польське радіо". Політик зізнався, що ситуація вкрай рознервувала його.

"Я на стороні абсолютної рівності та дотримання процедур. Така поведінка акторів чи інших людей, які подають заявку на ці щеплення поза чергою, є абсолютно неприйнятною. Я сподіваюся, що після останніх кількох днів, коли більшість громадськості висловиться з цього питання, таких випадків не буде", – зазначив очільник польського уряду.

Після скандалу, що спалахнув, у Варшавському медуніверситеті розпочала роботу спеціальна комісія. 4 січня вона виявила численні порушення в організації вакцинації, якою займався Університетський клінічний центр. Відтак, президентка правління цієї структури, докторка медицини Ева Тшлепа була звільнена зі своєї посади рішенням наглядової ради.

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