Я вчера после удара "высокоточных пид*расов" по Кривому Рогу, написал, что хотел. Игал Левин написал то, что я не написал. Сегодня Макс Бужанский дополнил тексты эмоционально.

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Маленькое послесловие.

Рано или поздно, в той или другой форме, но в этой войне случится пауза. Именно пауза. С русскими иначе не бывает. Война для них – среда обитания, тот компост, в котором они размножаются. Но даже они иногда прерываются в процессе убийства соседей для написания героических песен о новых достижениях в этом вопросе. Пауза случится.

Так вот.

Очень важно, чтобы нам всем не отшибло память. Чтобы ушлые наши соотечественники не побежали "делать бизнес" с убийцами и мародерами. Чтобы не забылись убитые дети, кладбища, с вьющимися над ними флагами, разрушенные города, сожженые села... чтобы обугленные женские тела на Житомирской трассе не забылись.

Предлагаю сегодня выпить не только за помин души невинно убиенных за эти 10 лет сограждан, не только за упокоение в мире вчерашних жертв, а за нашу долгую память.

Чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто. Реально не было.

Чтобы мы помнили, кто наводил, кто стрелял, кто мародерствовал, кто убивал, кто насиловал... и кто врал, оправдывая все это. И тех, кто аплодировал рыбоглазому фюрерку. И тех, кто молча поддерживал. И тех, кто ставил смайлики и сердечки под фотографиями убитых россиянами людей.

Всех.

Не надо поименно.

Скопом.

Они обязательно попробуют нас убить снова. И каждый украинец, забывший о том, что творилось эти 10 лет и как вела себя орда за годы войны – это портал для зла, это тропа для одичалых на наши территории.

Просто помните.

Помните, что верить нельзя никому. Врагам – бессмысленнно, тем, кто называет себя друзьями – безрассудно.

Что единственная наша опора – это наша армия, мы сами.

Что поражение – всегда сирота, а у победы все в родственниках.

Но главное: никогда не прощайте и не забывайте тех, кто предавал, убивал и весело ржал, пока вы истекали кровью.

Никогда.