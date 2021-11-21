Умерла известная советская актриса Нина Русланова. Фото

В России скончалась советская актриса театра и кино Нина Русланова. Ей было 75 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил актер Станислав Садальский. По его словам, артистка в течение долгого времени тяжело болела (в прошлом она перенесла два инсульта).

"Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова", – подтвердили новость в Союзе кинематографистов РФ.

РЕН-ТВ сообщает, что за 10 дней до смерти актрису госпитализировали с дыхательной недостаточностью, которая возникла на фоне COVID-19. Позже у Руслановой диагностировали нарушение сердечного ритма, а также пневмонию и сильное поражение легких. Официально эту информацию родные артистки не подтвердили.

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Русланова – украинка. Она родилась в небольшом городке Богодухов, расположенном под Харьковом. В двухмесячном возрасте ее передали в детдом, позже она сама выбрала себе фамилию как у певицы Лидии Руслановой.

После окончания строительного техника в 1960 году она поступила в Харьковский театральный институт, а затем – в Театральный институт имени Щукина в Москве. С 1969 года она работала в театре имени Вахтангова, в 1985-1988 годах — в театре имени Маяковского, с 1987-го — в театре имени Симонова.

Дебютной лентой для Руслановой стала мелодрама "Короткие встречи", которая вышла на экраны в 1967 году. В 1971 году актриса исполнила роль Марьи Вороновой в фильме "Тени исчезают в полдень", а в 1975 снялась в фильме "Афоня". Всего на счету актрисы около 150 кинофильмов, в том числе: "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", и "Собачье сердце".

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