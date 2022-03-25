СМИ сообщили о смерти Жириновского: в Госдуме РФ утверждают, что он жив

Сегодня, 25 марта, в возрасте 75 лет скончался российский политик и глава партии "ЛДПР" Владимир Жириновский. По данным СМИ, смерть наступила в 10:45 утра – сутки до этого политик провел в коме.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Эту информацию также подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

В то же время глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин опровергает сообщение о кончине лидера ЛДПР. "Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него... ", – отметил политик.

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