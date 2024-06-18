Ультраправые во Франции пытаются дистанцироваться от России – Politico

Ультраправая партия Франции "Национальное объединение" смягчила некоторые из своих наиболее противоречивых предложений перед досрочными парламентскими выборами. Политсила частично дистанцировалась от России, а также переосмыслила оборонную программу.

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На это обратили внимание журналисты Politico. Напомним, что досрочные выборы Париж объявил 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Дело в том, что крайне правая партия удалила со своего сайта часть предложений по оборонной политике – в том числе разделы, в которых предлагалось углубить дипотношения с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из интегрированного военного командования НАТО.

"Национальное объединение", судя по всему, намерено добиться значительных успехов в парламенте, отметили в Politico.

Предложения, которые теперь "исчезли", возникли во время президентской кампании Марин Ле Пен (лидера "Национального объединения") в 2022 году. Ее партия выпустила 17 тематических буклетов, в которых излагалась ее программа. Только 16 буклетов остаются в открытом доступе. Тот, что посвящен защите, был удален примерно в средине июня.

В воем манифесте "Национальное объединение" выступало за дистанцирование от Вашингтона, пытаясь взаимодействовать с Москвой. Мол, Вашингтон "не всегда ведет себя как союзник Франции". Вместо этого Ле Пен в программе 2022 года предлагала искать "альянс с Россией по определенным вопросам", таким как европейская безопасность или борьба с терроризмом.

В удаленном документе также говорилось, что Франции нужно "немедленно" выйти из единого военного командования НАТО.

Также предлагалось "поставить точку" на проектах сотрудничества с ФРГ в военной сфере, учитывая "глубокие и непримиримые доктринальные, оперативные и промышленные расхождения с Берлином". Партия предлагала остановить в том числе совместную разработку боевых танков и истребителей следующего поколения.

В последние месяцы "Национальное объединение" демонстрировало не такую радикальную позицию.

К примеру, в марте депутаты политсилы воздержались на голосовании по вопросу военной помощи Украине, тогда как депутаты от левой партии "Непокоренная Франция" отдали голоса "против".

В том же месяце восходящая звезда и президент "Национального объединения" Джордан Барделла заявил СМИ, что Франции следует дождаться окончания войны в Украине, прежде чем покинуть объединенное командование Североатлантического альянса. Барделла станет премьер-министром, если "Национальное объединение" победит на парламентских выборах.

В своей программе на европейских выборах 2024 года партия не повторила радикальные предложения. Вместо этого политики говорили, что "Россия [нарушала] международное право и провоцировала пересмотр международного порядка".

Представитель "Национального объединения" в комментарии Politico заявил, что Барделла в ближайшие дни изложит свою программу, в том числе по обороне.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и назначил досрочные выборы. Это событие – большой сюрприз для страны и огромный риск для Макрона. В последний раз Нацсобрание во Франции распускалось в 1997 году, когда это сделал президент Жак Ширак.

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