Ультралевые снова провалились: парламент Франции в четвертый раз не одобрил вотум недоверия правительству Байру

В понедельник, 10 февраля, Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) снова не поддержало вотум недоверия правительству Франсуа Байру – уже в четвертый раз. Из 577 законодателей только 115 проголосовали "за".

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Об этом пишет Bloomberg. Таким образом предложение ультралевых сил устранить премьер-министра из-за раздела бюджета о социальном обеспечении не было поддержано.

Напомним, что на прошлой неделе Байру воспользовался специальным конституционным положением для проведения законопроекта о бюджете через нижнюю палату без голосования. Это вызвало вотумы недоверия, которые могли заставить его уйти в отставку, как и его предшественника Мишеля Барнье в декабре 2024 года.

Однако теперь социалисты – одна из партий, ранее голосовавших за изгнание Барнье – воздержались, что обрекло эти предложения ультралевых на провал.

Сенат проголосовал за окончательное одобрение главного бюджетного законопроекта, но крайние левые пообещали продолжать усилия по аннулированию бюджета и свержению правительства.

"В ближайшие месяцы возникнет множество других проблем, которые могут заманить в ловушку Байру, который остается уязвимым, поскольку у него нет большинства, чтобы оградить себя от будущих вотумов недоверия. Социалисты уже заявили, что в ближайшие дни внесут вотум недоверия из-за его агрессивных заявлений о миграционной реформе", – сказано в статье.

Также Байру балансирует на грани в переговорах по пенсионной реформе, которые он обещал восстановить в качестве уступки социалистам в переговорах по бюджету.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля Национальное собрание Франции не поддержало объявление вотума недоверия правительству Франсуа Байру. Из необходимых 289 за такое решение тогда проголосовали только 128 депутатов.

Второй вотум недоверия правительству был выдвинут после использования статьи 49.3 первой части законопроекта о финансировании социального обеспечения. После провала голосования и за него в партии La France Insoumise объявили, что они будут подавать третий вотум недоверия правительству Байру.

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