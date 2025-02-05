Полное фиаско ультралевых: во Франции провалилась попытка объявить вотум недоверия правительству

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в среду, 5 февраля, не поддержало объявление вотума недоверия правительству Франсуа Байру. Из необходимых 289 за такое решение проголосовали только 128 депутатов.

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Об этом пишет Le Monde. 448 депутатов не участвовали в этом голосовании.

Сильви Бонне из правой Республиканской партии призывала "массово отклонить этот вотум недоверия". Социалистическая партия давала указание не голосовать за вотум недоверия, однако шесть депутатов его проигнорировали.

Несмотря на это, решение принято не было, поэтому французское правительство избежало первого из двух вотумов недоверия. Это стало поражением ультралевых сил Франции – именно они выдвинули вотум недоверия из-за принятия бюджета по спецпроцедуре в обход парламента.

Таким образом государственный бюджет сейчас считается принятым Национальным собранием, хотя он и не был вынесен на голосование – правительство применило для его принятия специальную статью Конституции. Окончательное утверждение бюджета должно состояться в Сенате (верхней палате парламента) в четверг, 6 февраля.

Второй вотум недоверия правительству был выдвинут после использования статьи 49.3 первой части законопроекта о финансировании социального обеспечения (PLFSS). Его также рассмотрели 5 февраля – как и первый, он был отклонен (только 122 депутата проголосовали за).

В партии La France Insoumise уже объявили, что они будут выдвигать третий вотум недоверия правительству Байру.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция обсудила с Данией вопрос отправки войск в Гренландию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию. Однако Копенгаген не хочет продолжать реализацию такой идеи.

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