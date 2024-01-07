Украинцы во всем мире проводят митинги с требованиями усиления военной помощи Украине. Фото и видео

Украинцы во всем мире проводят митинги с требованиями усиления военной помощи Украине. В субботу, 6 января, акции прошли в Испании, Германии и Канаде.

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Об этом сообщает OBOZ.UA с места происшествия в Торонто, а также Укринформ и Радио Свобода. Так, в Торонто на акцию собрались сотни людей.

Они рассказывали об ужасах, которые переживают украинцы, в частности, на оккупированных территориях, об обстрелах гражданских объектов и домов мирных жителей, а также о жертвах. Также во время акции речь шла о военных преступлениях России.

В Барселоне митинг прошел на площади Святого Иакова. Украинцы вместе с итальянцами требовали усиления военной помощи Украине.

Митингующие демонстрировали фото последствий российских обстрелов украинских городов. Они также скандировали лозунги: "Одна, единственная соборная Украина", "Сегодня Украина – завтра Европа", "Россия – агрессор", "Защитите демократию – дайте оружие Украине".

Кроме того, в Берлине перед ведомством канцлера Олафа Шольца собралось около трех тысяч человек. Они пытались привлечь правительство ФРГ к российским обстрелам.

Украинцы, немцы и другие граждане требовали скорее предоставить Украине оружие, в частности, ракеты Taurus, а также средства ПВО и беспилотники.

Кроме того, участники акции отметили, что защитники Украины отбили самую большую комбинированную воздушную атаку с десятками ракет и дронов. А память погибших в результате этих атак почтили минутой молчания, стоя на колени.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что ключевыми планами на следующую неделю станет обеспечение Вооруженных сил Украины вооружением и техникой. Он подчеркнул, что на каждое проявление российского террора будет наш адекватный ответ.

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