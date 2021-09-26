Украинцев в Нидерландах обвинили в контрабанде нелегалов

В Нидерландах в суботу, 25 сентября, задержали двух украинцев, перевозивших нелегалов на яхте. Судно с мигрантами направлялось из Албании в Великобританию.

Правоохранители и таможенные следователи задержали парусную яхту с 11 мигрантами на борту, сообщает Deutsche Welle. Обеих капитанов судна (украинцев) задержали по подозрению в контрабанде людей.

Отмечается, что судно задержали около города Оудорпа в Нидерландской провинции Зеландия. Мигранты сначала пытались сесть на контейнерные корабли в портах Иджмуйдена, Хук-ван-Холланда или Роттердама.

Представитель полиции отметил, что в последнее время у берегов государства было остановлено несколько суден с контрабандистами на борту. По его словам, сейчас нелегалов все чаще пытаются переправить парусными яхтами.

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