Украинские спасатели и техника отправились в Словению, где бушует наводнение. Видео

Украинские спасатели помогут коллегам из Словении преодолевать последствия масштабного наводнения. В эту восточноевропейскую страну отправились более 50 специалистов ГСЧС и 19 единиц специализированной техники.

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Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук. Он обнародовал соответствующее видео 12 августа (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Более 50 специалистов ГСЧС и 19 единиц техники отправились в Словению, чтобы помочь нашим друзьям преодолеть последствия наводнения. Для спасателей Украины нет чужой беды, когда речь идет о спасении людей", – написал Крук.

Напомним, еще 6 августа сообщалось, что Словения страдает из-за масштабных наводнений. Внезапные наводнения и оползни, вызванные ливнями, начавшимися 3 августа, затопили большие участки центральной и северной частей страны, отрезав доступ к селам и нарушив движение транспорта.

К тому времени было известно о гибели не менее трех человек. По подсчетам правительства Словении, масштаб ущерба от наводнения оценивается более чем в полмиллиарда евро: пострадали две трети территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Словении для преодоления последствий наводнения.