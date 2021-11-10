Украинские правоохранители помогли поймать хакера группировки REvil: ему грозит 115 лет тюрьмы

Сотрудники Офиса генерального прокурора и Национальной полиции Украины приняли участие в международной операции по выявлению и задержанию киберпреступников. В частности, удалось поймать украинца Ярослава Васинского из хакерской группировки REvil, связанного с атаками программ-вымогателей на территории США.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. 8 октября Васинский взят под стражу в Польше, где он остается в связи с запросом об экстрадиции в США.

Согласно информации американского Минюста, Васинский и его сообщники совершали систематические атаки с использованием программы-вымогателя Sodinokibi на компьютеры компаний в США. После этого они требовали значительные денежные средства для разблокирования доступа к компьютерам.

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С большой долей вероятности именно группировка REvil разработала указанную вредоносную программу-вымогателя. Также она причастна к атаке в июле 2021 года на компанию Kaseya.

В ходе опертивных мероприятий удалось арестовать денежные средства на сумму $6,1 млн, которые прослеживаются через вероятные платежи выкупа. Они будут возмещены пострадавшим компаниям.

Согласно законодательству США, в случае признания Васинского виновным по всем обвинениям, ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы.

Параллельно с арестом подозреваемого, на территории Украины также проводились следственные действия, в том числе и обыски.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля около 200 американских компаний в штате Флорида понесли убытки из-за хакерской атаки, использующей цифровые программы-вымогатели. В ходе преступной манипуляции было украдено программное обеспечение для управления технологиями от поставщика Kaseya из Майами.

К краже систем причастнабанда вымогателей REvil, связанная с Россией.

В августе группа российских хакеров выпустила данные 1 млн кредитных карт в даркнет.