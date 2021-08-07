Группа российских хакеров выпустила данные 1 миллиона кредитных карт в даркнет. По оценкам аналитиков компании Q6, занимающейся кибербезопасностью, преступники украли данные карт в США и других странах мира.

Группа "All World Cards" предлагает информацию об украденных картах другим преступникам. Об этом сообщает CNBC.

"Хотя существует небольшая вероятность того, что раскрытие украденной информации связано с вашей кредитной картой, стоит знать, что есть способы защитить ваш кредит от мошенников в любое время", – говорится в сообщении.

Так, если карту взломали, нужно сразу же заморозить кредитный отчет. Это означает, что мошенник не сможет использовать личную информацию для получения средств или открытия кредита.

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Ранее сообщалось, что хакеры, связанные с группой Cozy Bear, якобы взломали Национальный комитет американской Республиканской партии США. Группировка известна как APT29, The Dukes, ее подозревают в связях со Службой внешней разведки России.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 200 американских компаний в штате Флорида понесли убытки из-за хакерской атаки, использующей цифровые программы-вымогатели. В ходе преступной манипуляции было украдено программное обеспечение для управления технологиями от поставщика Kaseya из Майами.