Украинские корабли от нападения России в Черном море защищают британские военные самолеты - The Telegraph

Военные самолеты Великобритании в последние недели осуществляют патрулирование над Черным морем. Они защищают грузовые суда, перевозящие зерно из Украины, от нападения России.

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Об этом пишет британское издание The Telegraph, ссылаясь на сообщение правительства страны. Отмечается, что самолеты Королевских ВВС таким образом пытаются сдержать РФ от нанесения ударов по гражданским судам.

Министерство обороны Великобритании активизировало свою деятельность в этом регионе после того, как страна-агрессор Россия начала атаковать зерновую инфраструктуру, отменив соглашение, позволяющее Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов.

"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку (разведка для получения сведений о противнике – Ред.) для мониторинга российской активности в Черном море... В рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС совершают полеты над этим районом, чтобы сдержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, что перевозят зерно", – говорится в заявлении британского правительства.

Зерно из Черноморского региона считается жизненно важным для преодоления голода в странах с низким уровнем дохода. РФ заявила, что вышла из соглашения из-за того, что Украина отказалась восстановить аммиакопровод, пролегающий из центральной России в Черное море, отметило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина запустила альтернативный маршрут морского экспорта из черноморских портов. Корабли сразу попадают в территориальные воды Румынии и Болгарии, а затем двигаются к месту своего назначения. Теоретически такой путь мог бы заменить зерновую сделку.

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