Украинская армия стала четвертой в Европе по мощности: рейтинг

Армия Украины заняла четвертое место в ежегодном рейтинге самых мощных в Европе по версии сайта Global Firepower. В тройке лидеров – Великобритания, Италия и Франция.

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Судя по обновленному списку, по состоянию на 2024 год украинской армии уступает даже армия Германии (занявшая пятое место), которая является одним из крупнейших доноров военной помощи Украине.

"Украинская военная мощь укрепляется финансовой и материальной поддержкой западных союзников, в том числе Соединенных Штатов. В феврале 2024 года исполнится два кровавых года с начала российско-украинской войны", – говорится в обзоре.

Шестое место в рейтинге заняла армия Испании, седьмое – Польши, восьмое – Швеции, девятое – Греции, десятое – Португалии.

Всего в рейтинг Global Firepower попали 145 стран. Возглавляет его армия США с индексом 0,0699, а последнее место занимает Бутан (6,3704). Идеальным показателем считается индекс 0,0000.

Россия (0,0702) занимает второе место, а Китай (0,0706) – третье.

В десятку лидеров также попали Индия (0,1023), Южная Корея (0,1416), Великобритания (0.1443), Япония (0,1601), Турция (0,1697), Пакистан (0,1711) и Италия (0,1863).

В 2022 году Вооруженные силы Украины заняли 22 место в рейтинге, в 2023 – 15-е, а в этом – 18-е. Украину в рейтинге "окружают" Израиль на 17 месте и Германия на 19-м.

По данным Global Firepower, украинская армия относится к тем, кто находится "на подъеме". Так же, как армии Германии, Швеции, Польши, Чехии и ряда других стран.

Среди стран Балтии снижение военного потенциала аналитики видят в Латвии, тогда как Литва и Эстония продолжают наращивать свою военную мощь.

Для оценки "силы" Global Firepower выделяет 60 отдельных категорий. Среди них – количество воинских подразделений, финансовое состояние, материально-технические возможности, географии.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев был признан одним из самых дешевых городов. Он занял в мировом рейтинге 300-е место из 362-х, а в европейском – 158-е из 173-х.

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