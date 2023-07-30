Украинка погибла в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции

В Турции на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджулар произошло ДТП с участием грузовика и экскурсионного автобуса. Водитель последнего и девушка-гид из Украины погибли на месте происшествия.

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О событии сообщило турецкое издание TRT Haber. Информацию также подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

Отмечается, что 12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставили в местные больницы. В автобусе находились граждане Казахстана. Транспортное средство врезалось в грузовик на светофоре.

В настоящее время МИД уточняет работодателя и контактные данные родственников погибшей украинки. Делом занимается представительство Украины в Анталии.

Напомним: в июне в Польше скончался 14-летний украинец. Его сбил пьяный водитель автомобиля Passat. Несовершеннолетний украинец с другом стоял на обочине с велосипедами в момент ДТП – в них въехал Passat, который сначала врезался в автомобиль Seicento, отбросив его на встречную Corsa.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля на Полтавщине столкнулись грузовик и маршрутный автобус, следовавший из Днепра в Сумы. Водитель автобуса погиб на месте. Травмирован один из 12 пассажиров, ехавших в автобусе