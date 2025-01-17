'Украина является решающим фактором': в ФРГ заявили, что пока рано говорить, кто еще должен сидеть за столом переговоров

Спикер Федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что пока рано говорить, кто из партнеров Украины может участвовать в возможных переговорах между Киевом и РФ о завершении войны. В целом, решение о возможном диалоге с россиянами должна принимать только Украины, ее голос является решающим.

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О каких-либо контактах других стран с россиянами о войне не может быть и речи без Украины. С таким заявлением представитель немецкого правительства выступил на брифинге в четверг, 16 января, передает Укринформ.

"Наша позиция всегда очень четкая, а именно: ничего об Украине без Украины. Это значит, что если переговоры будут, то Украина точно будет за столом.. Факт остается фактом, что Украина является решающим фактором в этом вопросе, и ничего не может быть решено через ее голову", – подчеркнул спикер.

Гебештрайт также сказал, что пока не стоит вести разговор по поводу других участников вероятных переговоров РФ и Украины. Он призвал подождать и "посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие недели и месяцы".

Самое главное, чтобы такие переговоры, если они вообще состоятся, проходили в соответствии с международным правом, чтобы интересы Украины были четко учтены, и чтобы Киев играл в переговорах активную роль.

Также важно, чтобы Украина говорила с агрессором с позиции силы – все партнеры стремятся к сильной Украине.

"На этом базируется вся наша поддержка и помощь", – отметил Гебештрайт, добавив, что для канцлера важно, чтобы Украина получила хорошее решение.

Ранее журналисты Bloomberg отметили, что Дональд Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с Россией. Прежде всего, новая администрация Белого дома будет уделять внимание дальнейшей поддержке Украины.

Также агентство сообщило, что диктатор Путин на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от вступления в НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году вполне реально закончить войну. Однако для этого необходимы конкретные гарантии безопасности для Украины, исключающие возможность повторного вторжения РФ.

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