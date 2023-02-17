Украина уже уничтожила до 50% военного потенциала РФ, для США эта инвестиция в безопасность обошлась в 6% оборонного бюджета, – Гербст

С американской помощью Украине удалось уничтожить от 30% до 50% военного потенциала России. При этом 50 млрд долларов в год, которые Вашингтон выделяет Украине, составляют всего 6% оборонного бюджета США.

Видео дня

Об этом во время Kyiv Jewish Forum в Вашингтоне рассказал бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете Джон Гербст. Он подчеркнул, что это огромная инвестиция в американскую безопасность (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Администрация президента Байдена должна сказать, что наша цель в Украине заключается не в том, чтобы поддерживать Украину столько, сколько нужно, что достаточно размыто, а в том, чтобы победить ревизионистскую внешнюю политику Путина, которая является прямой угрозой американским жизненно важным интересам", – заявил Гербст.

Он напомнил, что Путин сообщил о своих требованиях США и НАТО в декабре 2021 года. По словам Гербста, диктатор хочет иметь эффективный политический контроль над всеми государствами, ранее входившими в состав Советского Союза.

При этом Гербст отметил, что Украина имеет непрерывную западную поддержку как со стороны Европы, так и от обеих американских партий.

"Республиканское лидерство в Конгрессе очень сильно в этом вопросе. Они не только поддерживают широкую помощь, которую предлагает администрация Байдена, они увеличивают помощь и хотят направить передовые системы вооружений, такие как ударное оружие, ракеты большей дальности, F-16, которые администрация Байдена все еще боится посылать", – сказал он.

Гербст считает, что американская поддержка Украины будет продолжаться на нынешнем уровне с медленным наращиванием более современных вооружений в течение, по меньшей мере, следующих 24 месяцев. Он отметил, что скорость победы Украины напрямую зависит от темпов поставок оружия дальнего радиуса действия.

"Мы должны присылать атакующие ракеты, обладающие большой мощностью, большой нагрузкой и дальностью действия 300 километров", – заявил Гербст.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 февраля в США открылся Kyiv Jewish Forum-2023. Лозунгом этого форума является фраза Stand with Ukraine. Мероприятие организовано в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, OBOZREVATEL, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.

Как известно, впервые форум состоялся в 2019 году в Киеве, а его инициатором является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Нынешний KJF, приуроченный к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, имеет главную площадку в Вашингтоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!