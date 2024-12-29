Украина, Трамп и война на Востоке: Financial Times правильно предсказало 19 из 22 событий 2024 года

Британская международная газета Financial Times ежегодно публикует предсказания на следующий год. Примечательно, что на 2024 год из 22 прогнозов редакторы правильно предсказали 19 событий.

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Несколько предсказаний касались российско-украинской войны. OBOZ.UA выяснил, какие события на 2024 год в Financial Times предсказали правильно.

В конце 2023 года Financial Times выразило уверенность, что Соединенные Штаты и Евросоюз продолжат финансировать Украину. Также газета писала, что в течение года боевые действия между Россией и Украиной будут продолжаться. Оба предсказания касательно российско-украинской войны сбылись.

Ряд предсказаний касались эскалации на Ближнем Востоке. В частности, Financial Times предсказало, что боевые действия между Израилем и террористами ХАМАС будут продолжаться в течение года. При этом журналисты говорили, что война в секторе Газа не спровоцирует полномасштабный региональный конфликт.

Также газета Financial Times пыталась предсказать результат президентских выборов в США. Примечательно, что в конце 2023 года журналисты скептически отнеслись к перспективе победы Дональда Трампа и, как следствие, ошиблись.

Кроме того, газета предсказывала банкротство американской социальной сети Х, которую в 2022 году (Twitter до ребрендинга) купил изобретатель Илон Маск за 22 млрд долларов.

Третье неугаданное предсказание Financial Times касалось экономики. Журналисты прогнозировали, что Банк Японии не повысит ставки выше нуля, но в итоге ошиблись.

Напомним, израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил, что 2025 год может стать последним годом российско-украинской войны, а закончиться она может по одному из двух сценариев: мирными переговорами Украины и России или уничтожением Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин ответил на вопрос пропагандистов о возможности окончания в 2025 году развязанной против Украины войны. В частности, он заявил, что "стремится" ее завершить, но все равно собирается "достичь своих целей".

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