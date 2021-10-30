Поддельный COVID-сертификат можно получить через 24 часа: журналисты 'Свободы слова' провели эксперимент

Приобрести фейковый сертификат о вакцинации от COVID-19 в Украине можно через 24 часа после оформления и оплаты заказа. Производители фальшивок предлагают "документы" внутреннего образца за 2500 гривень, а международного – для поездок за границу – за 2750.

Такие результаты журналистского расследования опубликовали в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера". Специальный корреспондент программы связалась с мошенниками через Telegram-канал и "договорилась" о получении поддельного документа с предоплатой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Популярную услугу среди украинцев прокомментировал замминистра внутренних дел Евгений Енин. Он указал, что зачастую люди прибегают к таким мерам не только для того, чтобы обмануть работодателя, но и чтобы не отменять заграничный отпуск в случае внезапного заболевания.

Видео дня

"То есть в $200 вы оцениваете жизнь и здоровье людей, как здесь, так и за границей. Спокойно загораете и заражаете других. К сожалению, это не остается незамеченным для наших западных партнеров. Сейчас Украину вносят в "красную" зону недоверия, потому что все чаще появляется информация, что у нас направо и налево продают фальшивые сертификаты", – указал Енин.

Он добавил, что МВД проводит целый комплекс мероприятий для проверки достоверности COVID-сертификатов, как при выезде украинских граждан за границу, так и внутри страны. Чиновник подчеркнул, что на сегодня уже возбуждено более 100 уголовных дел по факту подделки документа о прохождении иммунизации.

"И я вас заверяю, это только разминка. Причем перед законом равны все и, независимо от социального статуса человека, подделка сертификации будет строго караться законом", – резюмировал представитель внутриполитического ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручено подозрение об использовании заведомо фальшивого сертификата при поездке в Турцию на курорт.