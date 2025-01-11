Украина предложила Италии купить на доходы от замороженных российских средств системы ПВО итальянского производства

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал Анатолий Клочко провел переговоры с делегацией Агентства по оборонной промышленности Минобороны Италии. В ходе разговора Украина предложила Италии приобрести на доходы от замороженных активов России ПВО итальянского производства.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины 11 января. Также украинские представители ознакомились с оружием, изготовленным оборонными компаниями Италии.

"Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов для покупки ПВО итальянского производства и боеприпасов к этим системам. Кроме того, замминистра обороны, представители Минстратегпрома и Генерального штаба ВСУ ознакомились с продукцией итальянских оборонных компаний", – говорится в сообщении.

По словам бригадного генерала Анатолия Клочко, украинская сторона заинтересована в боеприпасах различного калибра и системах противовоздушной обороны.

"Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины", – отметил Клочко.

Также стороны согласились продолжить сотрудничество по воплощению идеи создания совместных промышленных проектов.

Напомним, в конце декабря итальянское правительство поддержало продление разрешения на передачу Украине военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением РФ. Для отправки оружия в Украину правительству Италии также необходимо получить разрешение парламента.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Рустема Умерова, в 2025 году военная стратегия Украины будет базироваться на четырех ключевых приоритетах. Это стабилизация передовой, укрепление обороноспособности страны, усиление защиты неба и моря и ответ на попытки России достичь преимущества через масштаб имеющихся у нее ресурсов.

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