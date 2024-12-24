Правительство Италии одобрило продление разрешения на поставку оружия в Украину: что известно

Правительство Италии поддержало продление разрешения на передачу Украине военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России.Соответствующее решение также должен одобрить итальянский парламент.

Видео дня

Решение Совет министров принял в понедельник, 23 декабря, передает агентство ANSA. Отмечается, что правительство Джорджи Мелони одобрило декрет, который содержит "срочные положения о продлении разрешения на передачу военных транспортных средств, материалов и оборудования государственным органам Украины".

Впервые решение о поставках Украине военной помощи из-за вторжения российских войск приняло еще предыдущее правительство Италии во главе с Марио Драги. После этого власти страны уже несколько раз продлевали это разрешение.

После того, как осенью 2022 года, к власти пришла Мелони, ее Совет министров решил продлить эти полномочия на 2023 год, а затем и на 2024 год.

Для отправки оружия в Украину итальянскому правительству также нужно получить разрешение парламента. Сейчас оно действует до конца 2024 года.

Снабжение оружия Украине определяет министерство обороны Италии по согласованию с министерствами иностранных дел и экономики. Что именно будет входить в пакеты военной помощи, итальянская сторона обычно не сообщает публично.

16 декабря итальянские СМИ сообщили, что страна согласовала новый пакет военной помощи Украине. Это десятый пакет помощи украинским Силам обороны с 24 февраля 2022 года. Список материалов, которые будут отправлены в Киев, является конфиденциальным.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский обговорил с Джорджей Мелони военную поддержки Украины. В частности, политики говориили об ускорении предоставления 10-го пакета помощи ВСУ от Италии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!