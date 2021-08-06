Украина поможет Греции в тушении лесных пожаров, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился предоставить помощь Греции в тушении лесных пожаров. Речь идет об отправке в страну 100 опытных сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом глава государства сообщил в Twitter. Соответствующее поручение он дал Кабинету министров.

Вместе с пожарными будет отправлено необходимое оборудование.

"Поручил правительству помочь Греции в преодолении разрушительных пожаров в некоторых частях страны", – сказано в сообщении.

Глава государства отметил, что его поручение Кабмин должен рассмотреть в пятницу, 6 августа.

"В пятницу Кабинет министров должен принять решение об отправке 100 наших опытных пожарных с необходимым оборудованием в помощь", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, что ранее Украина направила в Турцию, которая также страдает от лесных пожаров, авиацию ГСЧС и спасателей. Два самолета Ан-32П помогают там сбрасывать воду на очаги возгорания.

Как сообщал OBOZREVATEL, лесные пожары вспыхнули вблизи столицы Греции Афинах 3 августа. Стихия добралась до жилых домов, в результате чего проводилась эвакуация людей.