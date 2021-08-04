Лесные пожары вспыхнули возле Афин, власти объявили эвакуацию. Фото и видео

Вблизи столицы Греции Афинах 3 августа вспыхнули лесные пожары, которые уже подобрались к жилым домам. Местные власти объявили эвакуацию.

Об этом пишет Ekathimerini. Отмечается, что изначально огонь вспыхнул в лесах пригорода Варибоби, а затем охватил новые территории (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Именно из этого населенного пункта началась эвакуация. В район, где расположен дворец греческой королевской семьи, для борьбы со стихией направили пять вертолетов и четыре самолета, а также 35 единиц техники и свыше 100 пожарных.

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Кроме того, пожар привел к блокированию крупной трассы, которая связывает Афины с севером и югом Греции.

По словам заместителя министра по делам защиты граждан страны Никоса Хардалиаса, только в течение июля в Греции случилось более 1,5 тысячи лесных пожаров. За последние сутки зафиксировано 116 новых очагов возгорания, а премьер-министр заявил о сильнейшей жаре с 1987 года.

1/2 Un incendie de forêt à grande échelle se développe dans la zone de la racine de pompage. 15 équipes du district de Jérusalem ainsi que des équipes des districts voisins travaillent sur les lieux pour éteindre l'incendie. pour l'événement.

(🎥 Haim Hasson) pic.twitter.com/jpQ6w54PkT — 0404Informations (@0Informations) August 3, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции. Они начались еще 28 июля и распространились на несколько провинций.

По последним данным, пожарные продолжают бороться с 10 очагами возгораний в пяти регионах.