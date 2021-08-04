Лесные пожары вспыхнули возле Афин, власти объявили эвакуацию. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Лесные пожары вспыхнули возле Афин, власти объявили эвакуацию. Фото и видео

Вблизи столицы Греции Афинах 3 августа вспыхнули лесные пожары, которые уже подобрались к жилым домам. Местные власти объявили эвакуацию.

Об этом пишет Ekathimerini. Отмечается, что изначально огонь вспыхнул в лесах пригорода Варибоби, а затем охватил новые территории (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Масштабные лесные пожары вспыхнули вблизи Афин.

Именно из этого населенного пункта началась эвакуация. В район, где расположен дворец греческой королевской семьи, для борьбы со стихией направили пять вертолетов и четыре самолета, а также 35 единиц техники и свыше 100 пожарных.

Видео дня
К тушению пожаров задействовали вертолеты.

Кроме того, пожар привел к блокированию крупной трассы, которая связывает Афины с севером и югом Греции.

К тушению пожаров задействовали самолеты.

По словам заместителя министра по делам защиты граждан страны Никоса Хардалиаса, только в течение июля в Греции случилось более 1,5 тысячи лесных пожаров. За последние сутки зафиксировано 116 новых очагов возгорания, а премьер-министр заявил о сильнейшей жаре с 1987 года.

Лесные пожары в Греции.
Пожары охватили леса вблизи Афин.
Лесные пожары вблизи Афин.
Пожары вспыхнули в лесах Варибоби.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции. Они начались еще 28 июля и распространились на несколько провинций.

По последним данным, пожарные продолжают бороться с 10 очагами возгораний в пяти регионах.

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