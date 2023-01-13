Украина получит от Израиля технологии для умного оповещения о ракетах и дронах, – посол

Израильская сторона официально передаст Украине технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронов. Работы в этом направлении уже продолжаются.

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Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на брифинге в "Медиацентре Украина". Он также сообщил об определенных сдвигах по вопросу предоставления Украине помощи.

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением о ракетах и дронов. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", – сказал Корнийчук.

Кроме того, он заявил, что вопрос пересмотра Израилем помощи Украине еще не решен, но определенные сдвиги уже есть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты Spike. Речь идет о снарядах, изготовленных в Германии по израильской технологии.

Также известно, что Киев хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол". Посол Украины Евгений Корнийчук призвал израильское правительство подкрепить свою словесную поддержку нашей страны военной помощью.

Бывший глава Моссада Тамир Пардо предупредил, что стремление израильских властей усидеть на двух стульях может иметь крайне негативные последствия для еврейского государства в долгосрочной перспективе.

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